HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME - Tokat'ta kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile oğlu tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Eşiyle bir süredir problem yaşadığı öne sürülen Ersin Telli (26), barışmak için kayınpederi Ali T'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Ekmen Caddesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Telli, kayınpederi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ali T, kaçmaya çalışan damadına evdeki pompalı tüfekle de ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan Ali T. ile oğlu A.T. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Telli çiftinin bir çocukları olduğu öğrenildi.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildiKalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi
Bayram alışverişinde yağmura yakalandılarBayram alışverişinde yağmura yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Erbaa Tokat

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.