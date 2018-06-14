GÜNCELLEME - Tokat'ta kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Eşiyle bir süredir problem yaşadığı öne sürülen Ersin Telli (26), barışmak için kayınpederi Ali T'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Ekmen Caddesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Telli, kayınpederi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ali T, kaçmaya çalışan damadına evdeki pompalı tüfekle de ateş etti.
Hastaneye kaldırılan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından kaçan Ali T. ile oğlu A.T. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Telli çiftinin bir çocukları olduğu öğrenildi.
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