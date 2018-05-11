GÜNCELLEME - Tokat'taki kayıp çocuklardan birine ait kemik parçası bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 2,5 yıldır aranan çocuklardan Bayram Erol'a ait kemik parçasına ulaşıldı.

Reşadiye ilçesinde 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan, aynı zamanda ilçedeki bir mahallenin muhtarı olan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında, 8 Mayıs Salı günü, hidroelektrik santralinin çalışanı, kırmızı renkli bir ayakkabı ve çorap ile kemik parçası gördü.

Yetkililerce Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilen kemik parçasının yapılan inceleme sonucunda, Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi Ömer Toraman, Erol ailesinin evine giderek acı haberi verdi. Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan aile üyelerini, yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

- Valilikten açıklama

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.