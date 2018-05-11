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GÜNCELLEME - Tokat'taki kayıp çocuklardan birine ait kemik parçası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:50 | Son Güncelleme

Reşadiye ilçesinde 16 gün önce Kelkit Çayı'na yuvarlanan aracın sürücüsüne ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının, yaklaşık 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi - Tokat Valisi Ömer Toraman'ın acı haberi verdiği aileyi, yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı - Tokat Valiliği: - "Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir" DETAYLAR EKLENDİ

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 2,5 yıldır aranan çocuklardan Bayram Erol'a ait kemik parçasına ulaşıldı.

Reşadiye ilçesinde 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan, aynı zamanda ilçedeki bir mahallenin muhtarı olan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında, 8 Mayıs Salı günü, hidroelektrik santralinin çalışanı, kırmızı renkli bir ayakkabı ve çorap ile kemik parçası gördü.

Yetkililerce Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilen kemik parçasının yapılan inceleme sonucunda, Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi Ömer Toraman, Erol ailesinin evine giderek acı haberi verdi. Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan aile üyelerini, yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

- Valilikten açıklama

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda 8 Mayıs Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir."

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kayıp çocuklar Kelkit Çayı Reşadiye

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