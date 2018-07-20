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GÜNCELLEME - Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi: 2 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan Mehmet Dervişoğlu'nun kullandığı 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü Yalıköy mevkisinde devrildi.

Kazada, Serhan Akyol (22) ile Bekir Kukul, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 13 kişi, Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç kaldırıldı.

Kazanın, yol kenarında yürütülen çalışmalar sırasında taşınan bir elektrik direğinin, aracın ön camından içeri girmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vinçle elektrik direklerinin kamyona yüklendiğini söyledi.

Çavdaroğlu, "Vinçten kayan direk otobüse vurdu. Otobüs de haliyle devrildi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon trafik kazası Vakfıkebir yolcu midibüsü

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