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GÜNCELLEME - Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği: - "Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubu hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli’de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlerin duyarlı vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Operasyonları

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