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GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu" "Delila" kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.

Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Teröristlerden biri örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu"

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalarda, birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu" "Delila" kod adlı Zeynep Miran olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Müdürlüğünce kırsalda yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 dolu şarjör, el bombası, sırt telsizi, 2 el telsizi, müzik çalar, cep telefonu, 4 kalaşnikof kütüklüğü, 3 flaş bellek, mikro kart, güneş paneli, 10 pil bloku, 50 metre kablo, 2 sırt çantası, 7 uyku tutumu, 7 terörist kıyafeti, 8 şemsiye, 1 çift ayakkabı, 3 mont, 50 kilogram un, 30 kilogram bulgur, 15 kilogram salça, 35 kilogram peynir, 15 kilogram pirinç, 15 paket çay, 10 kilogram şeker, 100 ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıklıkla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
terörist Tunceli Tunceli Valiliği

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