GÜNCELLEME - Tunus'ta kaçak göçmen teknesi battı

TUNUS (AA) - Tunus açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan tekne battı. Olayda 46 göçmen yaşamını yitirdi.

Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu battığı belirtilmişti.

Yetkililer, gün içinde 35 kişinin cesedine ulaşıldığını, 7'si yabancı uyruklu 68 göçmenin de Tunus sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını duyurmuştu.

Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için Akdeniz'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.

Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, devrimin vadettiği ekonomik beklentilerini karşılayamadı.

Tunus'un güney ve iç kesimlerinde işsizlik oranlarının yüzde 25'in üzerinde seyretmesi ile birçok Tunuslu genç Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

