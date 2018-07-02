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GÜNCELLEME - Tur rehberi baraj gölünde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde tekne ile geziye çıkan tur rehberi girdiği suda kayboldu - Derinliği 70 metreyi bulan gölette arama çalışmaları devam ediyor ARAMA ÇALIŞMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne ile geziye çıkan tur rehberi girdiği suda kayboldu.

Derinliği 70 metreyi bulan gölette arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre özel bir tur şirketinde rehberlik yapan 25 yaşındaki Selçuk Korkut'un, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edildi.

Teknede elbiseleri bulunan Korkut'tan bir daha haber alınamadı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekiplerinin de arama kurtarmaya katıldığı, çalışmalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden ve Samsun Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendiği bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler olay yerine üç farklı noktadan dalış gerçekleştirdi. Dalış ekibi derinliği 70 metreyi bulan gölde, su altında görüşün kapalı olduğunu aktardı. Selçuk Korkut’un bazı akrabalarının da izlediği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Kanyonda arama çalışması yapmak üzere Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı dalış ekibinden destek istendiği ve arama çalışmalarının ekibin olay yerine ulaşmasıyla tekrar başlayacağı belirtildi.

Öte yandan tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilen 25 yaşındaki Selçuk Korkut'un, suya düşmüş olabileceği ihtimaline karşı teknenin yavaşlatıldığı, teknenin alt katında yapılan aramada Korkut'un kıyafetleri bulununca yüzmek için suya atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Korkut'tan uzun süre haber alınamaması üzerine AFAD ve jandarmadan yardım istendiği ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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Altınkaya Baraj Gölü arama Samsun Şahinkaya Kanyonu tekne tur rehberi Vezirköprü

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