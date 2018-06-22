GÜNCELLEME - Türk Kızılayı 46 ülkede yaraları sardı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2017 rakamlarına göre başta Suriye olmak üzere ülke sınırlarının ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara bugünkü değeri 719 milyon lira olan 152 milyon dolarlık insani yardım götürdüklerini, paydaşlarının da desteğiyle 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerin insani yardım karnesini çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu"nu yayımladığını anımsattı.

Kınık, rapora göre Türkiye'nin 2017 yılında 8,07 milyar dolar ile en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yıl insani yardıma daha fazla pay ayırdığını dile getiren Kınık, insani yardımda "Türkiye modeli" diye bir algının güçlü şekilde oluştuğunu ifade etti.

- "En cömert ülke olduk"

Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu" ve insani yardımda Türk Kızılayının payına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçmiş yıllarda gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım yapan ülkeydik. Bu defa yardımın maddi büyüklüğü olarak da en cömert ülke olduk. Bu, bazen insani krizlere hızla müdahale, bazen geçimlik kaynaklarını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler, bazen de kalkınma yardımları şeklinde oluyor ama sonuç olarak insanlığa çıkar gözetmeden hizmet ediliyor. İnsani yardımda Türkiye modeli böyle bir şey.