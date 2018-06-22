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GÜNCELLEME - Türk Kızılayı 46 ülkede yaraları sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "2017 rakamlarına göre başta Suriye olmak üzere sınırlarımız ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara 152 milyon dolar yani bugünkü değeri 719 milyon lira olan insani yardım götürdük. Toplam 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye paydaşlarımızın da desteğiyle insani yardım ulaştırdık" - "Bu yardımlar sayesinde milyonlarca insanın hayata yeniden bağlandığını, on binlercesinin ölümün eşiğinden döndüğünü biliyoruz. Bu gurur Türkiye'nin, bu onur hepimizin" DESTEK RAKAMLARI GÜNCELLENDİ

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2017 rakamlarına göre başta Suriye olmak üzere ülke sınırlarının ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara bugünkü değeri 719 milyon lira olan 152 milyon dolarlık insani yardım götürdüklerini, paydaşlarının da desteğiyle 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerin insani yardım karnesini çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu"nu yayımladığını anımsattı.

Kınık, rapora göre Türkiye'nin 2017 yılında 8,07 milyar dolar ile en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yıl insani yardıma daha fazla pay ayırdığını dile getiren Kınık, insani yardımda "Türkiye modeli" diye bir algının güçlü şekilde oluştuğunu ifade etti.

- "En cömert ülke olduk"

Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu" ve insani yardımda Türk Kızılayının payına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçmiş yıllarda gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım yapan ülkeydik. Bu defa yardımın maddi büyüklüğü olarak da en cömert ülke olduk. Bu, bazen insani krizlere hızla müdahale, bazen geçimlik kaynaklarını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler, bazen de kalkınma yardımları şeklinde oluyor ama sonuç olarak insanlığa çıkar gözetmeden hizmet ediliyor. İnsani yardımda Türkiye modeli böyle bir şey.

İnsani yardım sektörünün bir aktörü olarak bundan gurur duyuyor, Kızılay'ın hedeflerini de bu şekilde formüle etmeye çalışıyoruz."

Yurt dışında Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran kuruluşlardan biri olarak, en cömert sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Kınık, "2017 rakamlarına göre başta Suriye olmak üzere sınırlarımız ötesine, yakın ve uzak coğrafyalara 152 milyon dolar yani bugünkü değeri 719 milyon lira olan insani yardım götürdük. Toplam 46 ülkede yaklaşık 8 milyon 635 bin kişiye paydaşlarımızın da desteğiyle insani yardım ulaştırdık. Bu insanların sadece 3,5 milyonuna 2017 ramazan ayında yardım ettik." diye konuştu.

Kınık, bu yıl ramazan yardımları kapsamında yurt içindeki 5 milyon 706 bin kişiye 105 milyon liranın üzerinde, 35 ülkedeki 3 milyon 818 bin kişiye de 82 milyon 540 bin lira tutarında insani yardım ulaştırdıklarını açıkladı.

- Somali'ye 13 bin ton, Gazze'ye 11 milyon lira insani yardım

Geçen yıl Ukrayna, Somali, Nijerya, Gürcistan, Filistin ve Bosna Hersek'in ulusal derneklerine Türk Kızılayı olarak destek verdiklerini anlatan Kınık, Somali'ye 13 bin ton, Yemen'e 11 bin ton, Gazze'ye 11 milyon lira değerinde insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye'deki sığınmacıları da unutmadıklarına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"2017 yılında 65 farklı uyruktan 1 milyon 100 bin mülteciye Avrupa Birliği'nin desteğiyle toplam 926 milyon lira nakdi destek, 137 bin mülteci çocuğa ise 26 milyon lira eğitim desteği sağladık. Kızılay olarak 2017 yılında öncelikle kendi vatandaşlarımız olmak üzere toplam 18,6 milyon insana destek sağladık.

Bu yardımlar sayesinde milyonlarca insanın hayata yeniden bağlandığını, on binlercesinin ölümün eşiğinden döndüğünü biliyoruz. Bu gurur Türkiye'nin, bu onur hepimizin."

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Dünyanın en cömert ülkesi Kerem Kınık Türk Kızılayı

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