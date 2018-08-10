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GÜNCELLEME - Tuzla'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nın bulunduğu arazideki makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla Piyade Okul Komutanlığının bulunduğu arazideki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Şifa Mahallesi ve Piyade Okulu kavşağında askeri arazideki makilikte yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ve helikopter desteğiyle de müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter makilik Tuzla Piyade Okul Komutanlığı Tuzla Şifa Mahallesi

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