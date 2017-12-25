GÜNCELLEME Tuzla'da yayılan kaynağı belirsiz koku inceleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın twitter hesabından vatandaşların konuyla ilgili sorularına verilen cevapta, "Tuzlacivarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili, ekipler bölgeye intikal etmiştir. (Konu) AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.