HABER

GÜNCELLEME - "Uber" şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından klinikte tedavi edildi - Kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği ileri sürüldü - Şüpheli gözaltına alındı ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Taksiyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne getirilen burnundan yaralı haldeki Birgül E. için sağlık ekipleri çağrıldı.

Buraya gelen sağlık ekipleri, kadına ambulansta müdahalede bulundu. Birgül E. daha sonra terminal içindeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birgül E, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Birgül E'yi havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü de tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler, havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

Bu arada, Birgül E'nin ABD'ye gidecek kızı, polislerin yardımıyla uçağına ulaştırıldı.

Öte yandan Birgül E'yi darbettiği öne sürülen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa ettiAK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti
İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!
AK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadınAK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı şüpheli Uber

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.