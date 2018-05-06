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GÜNCELLEME - Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:17 | Son Güncelleme

Erzurum Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek üzere kalkışa hazırlandığı sırada motor bölümünden kıvılcım sonrası alev çıkan uçağın yolcuları tahliye edildi - Tahliye edilen yolculardan Eren: - "Uçağın içinde kargaşa oldu, bayılanlar, yaşlı olan insanlar vardı. Biz bir şekilde dışarıya çıkmayı başardık" RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın motor kısmından alev çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının sağ taraftaki motor bölümünden kıvılcım sonrası alev çıktı.

Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Motor bölümündeki alev, havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

Tahliye edilen yolculardan Emrah Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın uçağın kalkmasına az zaman kala yaşandığını söyledi.

Eren, "Kalkmamıza yarım dakikadan daha az zaman kalmıştı ve arkadan çıkan büyük bir alev, gördüğümüz kadarıyla uçağın boyunu aşan alevdi. Uçağın içinde kargaşa oldu ve bayılanlar, yaşlı olan insanlar vardı. Biz bir şekilde dışarıya çıkmayı başardık." diye konuştu.

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Erzurum Erzurum Havalimanı Yolcu Uçağı

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