GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde orman yangını

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde Uludağ'a yolcu taşıyan Bursa Teleferik AŞ istasyonunun üst kısmındaki Kadıyayla mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bünyesindeki iki yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz yangına müdahale etti.
Alevlerin diğer bölgelere yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapıldığı öğrenildi.
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