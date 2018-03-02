HABER

GÜNCELLEME - Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın değiştirileceği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı iddia edildi - Beyaz Saray, iddiayı yalanladı - Donald Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn 14 Şubat 2017'de istifa etmiş, 20 Şubat'ta McMaster göreve getirilmişti DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı iddiasında bulunuldu.

Amerikan NBC kanalının haberi, Beyaz Saray'da süreci yakından takip eden bazı üst düzey yetkililere dayandırıldı.

Haberde McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı ve yerine otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden Stephen Biegun'ın getirileceği iddiasına yer verildi. Biegun ise halen Ford Motor'un uluslararası hükümet ilişkileri başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Sürece, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi John Kelly ile Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülük ettiği ve Trump ile McMaster arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu savunuldu.

- Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton, "Az önce Başkan Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile beraberdik. Trump, konuya ilişkin, 'Bunlar yalan haberler. McMaster gayet iyi iş çıkarıyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaya ilişkin daha önce de Amerikan medyasında haberler çıkmış, Trump ile McMaster arasındaki "anlaşmazlıkların" büyüdüğü ileri sürülmüştü.

Biegun, daha önce 2001-2003 yıllarında dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile Beyaz Saray'da görev yapmıştı.

Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn 14 Şubat 2017'de istifa etmiş, 20 Şubat'ta ise McMaster göreve getirilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster Beyaz Saray Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

Fatih'te işyeri yangını

Fatih'te işyeri yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.