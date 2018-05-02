GÜNCELLEME - Ümraniye'de silahla yaralama: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de araç muayene istasyonu önünde satış yapan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dudullu'daki araç muayene istasyonu önünde araçlar için ilk yardım tüpü ve araç kiti satan iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle açılan ateşte, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, bir av tüfeği ve bir kılıç ele geçirildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

