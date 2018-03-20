GÜNCELLEME - Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu kullanırken gözaltına alınan biri öğretmen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı beldesinin Gürpınar Mahallesi Üçdutluk mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir çukurda şüpheli şahısların bulunduğunu fark etti.

Söz konusu çukuru kontrol eden ekipler, A.Y, M.K, N.K. ve A.K'yi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Yapılan aramada üzerinden bir miktar esrar çıkan A.Y'nin beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, açığa alınan öğretmen A.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, yaptığı açıklamada, yanındaki 3 kişi ile uyuşturucu kullanırken yakalanan A.Y'nin, Palu ilçesindeki bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını ifade ederek, A.Y'nin açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlattıklarını belirtti.