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GÜNCELLEME Van'da kadına şiddete gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Kentteki bir hastanenin bahçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.P. ifadesinin ardından serbest bırakıldı EMNİYET SÜRECİ EKLENDİ

Van'daki bir hastanenin bahçesinde eşine şiddet uyguladığı belirlenen A.P. serbest bırakıldı.

Valiliğin açıklamasında, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde dün yaşanan ve amatör kamera aracılığıyla basına yansıyan kadına şiddet olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darbeden A.P. bugün yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesi'nde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede, sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili diğer binaya geçecekleri esnada yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir."

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.P. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)

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