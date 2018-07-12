GÜNCELLEME - Van'da restorasyon esnasında duvar çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki restorasyon çalışması esnasında çöken duvarın altında kalan çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce müteahhit firma marifetiyle restorasyon çalışmasına başlanan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda çalışma yapılmayan güney dış kısmındaki duvarlardan birinin çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan kaza ile ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda, inşaat alanındaki uyarı levhaları ve uyarılara rağmen 3 kişi göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 11 yaşındaki Harun Cengiz isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi de yaralı olarak göçük altından çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olaya şahit olup fenalaşan 2 vatandaş da hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan talihsiz kaza ile ilgili savcılık ve polis tahkikatları çok yönlü olarak devam etmektedir."

