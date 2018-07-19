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GÜNCELLEME - Veliefendi'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

Metruk fabrika binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli ve Fatih'ten 15 araçla gelen 60 itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu.

Daha önce tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen binadaki yangın, söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Veliefendi yangın

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