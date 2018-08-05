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GÜNCELLEME- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 05:32 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü drone ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı - Maduro, saldırıda yara almadı - Venezuela Devlet Başkanı Maduro: - "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" AÇIKLAMA VE DETAYLAR EKLENDİ

NEW YORK/CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

- "Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler"

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.

Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi.

"Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı." diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, kendilerine "T-shirt Giyen Askerler" adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Daha önce adı duyulmayan grup hakkında detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Venezuela'da geçen yıl eski polis memuru Oscar Perez, kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro saldırı Venezuela

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