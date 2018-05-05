GÜNCELLEME - Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit

Kazayı haber alarak olay yerine gelen diğer itfaiyeciler de mesai arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kabakcıoğlu, burada yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü.

Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında, Murat Gülen, Hasan Öztürk, Hamdi Güden ve İbrahim Yılmaz'a ait evler ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana gelen yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyerek, "Yangında 4 evimiz hasar gördü. Bunun yanında yangına gelmek için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracımız da kaza yaptı." dedi.

- Vali Baruş, inceleme yaptı

Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, AFAD Bolu İl Müdürü Cenk Yıldız ile itfaiye aracının kaza yaptığı alan ve yangın çıkan köye gelerek incelemelerde bulundu.

İnceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada yapan Vali Baruş, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonucu 4 ev ile bu evlere ait ahırlar ve samanlıkların yanarak kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

Yangın ihbarını alan çevredeki ilçe belediyelerinin itfaiyeleriyle Bolu Belediyesine ait itfaiyelerin olay yerine intikal ettiğini dile getiren Baruş, "Toplam 15 ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değil. Buna şükrediyoruz." dedi.