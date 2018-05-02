GÜNCELLEME - Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına alındı

Çakır daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün talihsizlik bir olay yaşadıklarını, bir belediye işçisinin Yunan askerleri tarafından alıkonulduğunu belirtti.

"Türkiye tarafında bir su kuyusu açılıyor, buradaki binalara ve askeri birliğe su aktarımıyla ilgili. Arkadaşımız da hendek açmak için buraya geliyor. İşçilerin çalıştığı yere geliyor. Gümrük sahasına girmesi gerekirken arkadaşımız yanlışlıkla Yunanistan'a seyreder gibi devam ediyor. Tampon bölgemizi geçerken, o noktada geri manevra yapıyor. Yunan görevlilerce alıkonuluyor. İş makinesini de kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşımızı da Oristiada'ya götürüyorlar. Valilik nezdinde gerekli girişimler yapıldı."

