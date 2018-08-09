GÜNCELLEME - Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanarak, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde de Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

ICRC, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırı sonrası 15 yaş altı 29 çocuğa ait ceset Yemen'deki ekibimiz tarafından desteklenen hastaneye ulaştı." denildi.

Bu eylemin, "uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun" olduğunu aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin, "İran'a bağlı Husi militanların, çocukların savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri" karşısında tüm tedbirleri alacağına dikkati çekmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

