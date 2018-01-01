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GÜNCELLEME Yılbaşı eğlencesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Kars'taki 2 ayrı olayda, 1'i yabancı uyruklu kadın 2 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kars'ta 1'i yabancı uyruklu kadın 2 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan ve yılbaşında eğlenirken yakalanan zanlı tutuklandı.

Kars-Ardahan Karayolu üzerinde yer alan bir eğlence merkezinin önünde, 5 Temmuz 2017'de Bünyamin Üreyil'in öldürüldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile aynı güzergahtaki bir başka eğlence merkezindeki otel odasında, Kasım 2017'de Azerbaycan uyruklu Aydan B'nin tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen Serkan Ç. polis ekiplerince takibe alındı.

Yılbaşı eğlencesi için aynı bölgede bulunan ve her iki olayın yaşandığı eğlence merkezlerine de yakın olan ayrı bir eğlence mekanına gelen Serkan Ç'in yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda zanlı Serkan Ç. üzerinde 1 tabanca, 14 mermi ve bir miktar metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Serkan Ç. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, zanlıyı saklamak için polisi engellemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(AA)

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