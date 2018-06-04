GÜNCELLEME - Yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESSE'ye yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESSE kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde yağışın etkili olduğu merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım, minarenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay MOBESSE kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın minareye isabet etmesi sonucu minarenin bir bölümünün yıkılması yer alıyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Zabıta Amiri Mehmet Çetin, iftar saatinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Camisi'nin bir minaresine yıldırım isabet ettiğini söyledi.

Cami çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Çetin, herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

Cami imam hatibi Abdülvasi Yaz, olayda camide küçük çapta hasar oluştuğunu, hasarın kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bütün tedbirlerin alındığını belirten Yaz, gereken çalışmaların başlatılacağını, en kısa zamanda minarenin eski görünümüne kavuşturulacağını kaydetti.

Camiye yakın bir binada ikamet eden vatandaşlardan Mehmet Gül ise olay anında camiye yakın bir yerden geçtiğini anlattı.

"Arkamıza bakınca bir beyazlık gördük, çok korktuk. Şimşek çakmasını ilk defa böyle yakından görüyorum. Minare darmadağın oldu." diyen Gül, can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

