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GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü önce ağaçlara sonra istinat duvarına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara ve ardından istinat duvarına çarpması nedeniyle 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü önce ağaçlara sonra istinat duvarına çarptı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Trabzon-İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada otobüs şoförü Abanoz ile muavin Hakan Ercanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada ölen şoför ile muavinin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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