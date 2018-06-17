Anlaşmayla 25 yıldır donan iki ülke ilişkilerini ve yapıcı olmayan ihtilafı geride bıraktıklarını belirten Çipras, "İki tarafın da çıkarına olan ve değerlerine saygı duyan bir anlaşma ortaya koyduk. Halklarımıza dönerek, ön yargısız bir şekilde anlaşmayı okuyup desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz de katıldı.

Çipras, iki ülke ilişkilerinde demir yolu ve yeni sınır geçişleri ile somut adımlar planladıklarına dikkati çekerek, "Bugün, barış içinde istikrar, refah ve güvenliği inşa etmek için tarihi bir adım atıyoruz." dedi.

Makedonya Başbakanı Zaev de anlaşmanın iki taraf için de onurlu ve kabul edilebilir olduğunu vurgulayarak, "Bugün muhteşem ve tarihi bir gün. Bizi birleştiren bir anlaşmayı tercih ettiğimiz için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır süren belirsizliği anlaşmayla sona erdirdiklerine işaret eden Zaev, iki ülke arasında "duvarlar inşa eden ve dostluk ilişkilerini gömen" ihtilafa son verdiklerini dile getirdi.

- "Anlaşma bana doğum günü hediyesi"

BM Özel Temsilcisi Nimetz de anlaşmanın iki ülkenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunu belirterek, "Uzun ve zorlu bu süreç, adil, onurlu ve gerçekleştirilebilir bir anlaşmayla sonuçlandı. Bu başarı sadece iki ülke ilişkileri için değil, bölge, Avrupa ve tüm dünya için bir örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün aynı zamanda doğum günü olduğunu söyleyen Nimetz, "Aileme, 'Bana hediye almayın çünkü iki değerli başbakan bana çok büyük bir hediye verecek.' dedim." ifadelerini kullandı.