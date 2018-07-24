GÜNCELLEME - Yunanistan'da yangınlar sürüyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas, Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 6'sı ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

- Çipras Bosna-Hersek ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü. Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına iştirak etti.

Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi.