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GÜNCELLEME - Yunanistan'da yangınlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Başkent Atina'nın etrafındaki yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı, onlarca ev ve araç kül oldu - Attiki bölgesinin doğusunda ve batısında olağanüstü hal ilan edildi ÖLÜ, YARALILAR VE DETAYLAR EKLENDİ

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas, Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 6'sı ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

- Çipras Bosna-Hersek ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü. Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına iştirak etti.

Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi.

- Yüzlerce ev ve araç kül oldu, AB'den destek istendi

Ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun mahallere sıçraması nedeniyle onlarca ev ve araç kül olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Atina'nın 50 kilometre Batısındaki Kineta bölgesinde ve Kuzeydoğusundaki Rafina ve Pendeli bölgelerine çıkan yangınlara toplam 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın yangın söndürme aracı ile karadan, uçak ve helikopterlerle ise havadan müdahalede bulunuluyor.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

Yunan Sahil Güvenlik botları, yangın sebebiyle sahilde sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.

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