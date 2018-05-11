GÜNCELLEME - Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tespit tutanakları, sanık Karayeğen'in ByLock tespiti gibi deliller kapsamında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren müşahhas deliller bulunması, Karayeğen haricindeki diğer tutuklu sanıklara atılı suçların tamamının "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" tutuklama sebeplerinin kanuni karine olarak varsayıldığı, katalog suçlardan oluşu, sanıklara isnat edilen suçların kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesini doğurması, eylemlerinin yoğunluğu da dikkate alındığında, sanıkların eylemlerinin subuta ermesi halinde sanıklara verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin ölçülü olması gibi sebeplerle sanıklar üzerindeki adli kontrol hükümlerinin yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşu dikkate alınarak bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanıkların ve avukatların, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Mehmet Özdemir, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

Tutuklu sanıklar Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir hakkında, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde tutuklu bulundukları bütün suçlar yönünden yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametlerine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbiri konularak tahliye taleplerinin kabulü oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

Üye hakim, Mehmet Özdemir'in tahliyesine katılmakla beraber Ali Bulaç'ın tahliyesine ilişkin atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek muhalefet şerhi koydu.

Tutuksuz sanık Şahin Alpay'ın konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın sırasıyla 7, 8 Haziran'da yapılmasını kararlaştırdı.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

