Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenilen 9 şüpheli de, sorgularının ardından savcılıkça salıverilirken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye getirildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenilen 9 şüpheli, sorgularının ardından savcılıkça salıverildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 4 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek yeniden ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından yarın adliyeye çıkartılacağı bildirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 25 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.
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