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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 askeri personel, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 askeri personel, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 12 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Türk Silahlı Kuvvetler Zonguldak

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