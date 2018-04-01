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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta "Bahar Temizliği" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, "Bahar Temizliği" adı altında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan B.H.İ, A.A, İ.N. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.N, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.H.İ. ve K.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramada, 6 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

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