Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, "Bahar Temizliği" adı altında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan B.H.İ, A.A, İ.N. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.N, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.H.İ. ve K.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan şüphelilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramada, 6 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.
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