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GÜNCELLEME- Zonguldak'ta kömür ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kaçak işletildiği iddia edilen ocaktaki göçükte kalan iki işçinin cenazesine ulaşıldı İŞÇİLERİN CESETLERİNİN ÇIKARILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçinin cenazesine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bu sırada ocakta çalışan işçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) mahsur kaldı.

Göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ocaklarda çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında, BEDAŞ ekipleri de ocak ağzına elektrik çekerek aydınlatma sağladı.

Çalışmaları hızlandıran ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Cankurt ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi havasızlıktan etkilenerek rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kozlu Kaymakamı ve Vali Yardımcı Vekili Ahmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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