HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

İki işçinin öldüğü kaçak maden ocağını işlettiği ileri sürülen Ş.M. tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 2 işçinin öldüğü madende meydana gelen göçük olayına ilişkin, ocağı işlettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturmanın ardından, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve maden ocağını kaçak olarak işlettiği ileri sürülen Ş.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, Zonguldak Adliyesine getirildi.

Ş.M, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dün Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük maden Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.