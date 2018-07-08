GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür ocağındaki göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 2 işçinin öldüğü madende meydana gelen göçük olayına ilişkin, ocağı işlettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturmanın ardından, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve maden ocağını kaçak olarak işlettiği ileri sürülen Ş.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, Zonguldak Adliyesine getirildi.

Ş.M, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dün Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

