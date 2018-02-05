GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadi B'nin kullandığı 67 AS 262 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16. kilometresinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 28 kişi, sağlık ekipleri ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden Melike Aygün'ün (19) cesedi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Öte yandan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı, ekiplere yardım etti.

Bu arada bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kazayı görüntülemeye çalıştı.