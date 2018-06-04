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GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme ve gizleme", "yağma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında çete elebaşı olduğu değerlendirilen Ozan V.'nin de yer aldığı 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete elebaşı olduğu değerlendirilen Ozan V. ile birlikte 6 kişi tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mayıs'ta, yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip sonucu "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında çete elebaşı olduğu değerlendirilen Ozan V.'nin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silahların yanı sıra muşta ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

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