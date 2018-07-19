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GÜNCELLEME - Zonguldak'taki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:44 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla adliyeye çıkartılan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan W.H, Z.A.Z, AAZ ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen W.H, Z.A.Z ile A.A.Z, tutuklandı.

Operasyon kapsamında yakalanan kadın şüpheli S.A'nın ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu şüphelileri takibe almış, Ereğli ilçe merkezinde 6 Temmuz'da bir eve düzenlenen operasyonda biri kadın 4 şüpheli yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ereğli operasyon Zonguldak

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