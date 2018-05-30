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GÜNCELLEME Eli ayağı bağlanan doktora gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiği öne sürüldü - Gasba uğrayan doktor Aysel Oktay: - "İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum. Beni Türkiye'ye rezil ettiler" DOKTOR VE GÖRGÜ TANIĞI İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiği iddia edildi.

Uzm. Dr. Aysel Oktay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenehanesine hasta gibi gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edildiğini, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiğini belirterek, komşularından yardım istedi.

Şüpheliler kaçtıktan sonra sürünerek gittiği mutfaktaki bıçakla ayağındaki ipleri kestiğini belirten Oktay, durumu polise bildirdi.

Oktay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kadının sabah saatlerinde muayenehanesine gelerek saat 14.00 için randevu aldığını söyledi.

Kadının eşiyle randevuya geldiğini ifade eden Oktay, "Muayene ettim. Arkamı döndüğümde adam elimi ve kolumu bağladı. Para istedi. Paramın olmadığını söyledim. Telefon ve tabletimi aldı. Kasanın anahtarını istedi. Kasayı açtı. Orada da para bulamadı. Ev olarak da kullandığım muayenehanemi dağıttı. Üzüldüm. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum. Beni Türkiye'ye rezil ettiler." diye konuştu.

Muayenehanenin zemin katında kuaför salonu işleten Hasan Ali Çoban ise doktor Oktay'ın kolları bağlı şekilde dükkanına gelerek yardım istediğini belirterek, "İpleri kestim. Çok korkmuştu. Sakinleştirdim." dedi.

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Antalya Aysel Oktay doktor gasp

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