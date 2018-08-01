GÜNDEM / 1 Ağustos 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

- Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Phan Binh Minh ile ayrı ayrı görüşecek.

1- Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Spor Toto Süper Lig kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

2 - Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

1- ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdı - Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı - Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı - Bu hız değeri barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye'de 61 günde 109 kişi boğuldu -Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklardan dolayı bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, havuz, göl, gölet, ırmak, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 61 günde 58'i çocuk 109 kişi boğuldu

- En fazla boğulmanın yaşandığı göletlerde 44 kişi, denizlerde ide 37 kişi hayatını kaybetti

(Salim Taş/Hatay)

3- Cami ve kilisenin birlikte UNESCO yolculuğu

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen tarihi Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin içerisinde yer aldığı Kültür-İnanç Parkı'nın gelecek yıl kalıcı listeye girmesi hedefleniyor

- Terör saldırılarında tahrip edilen Zeynelabidin Camisi'ndeki restorasyon sona ererken, Mor Yakup Kilisesi'ndeki çalışmaların ardından parkın daimi listeye girmesi için başvuru yapılacak

- Nusaybinliler, parkın kalıcı listeye dahil edilmesiyle ilçenin terörün gölgesinden sıyrılıp turizmde hak ettiği payı almasını istiyor

- Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan:

- "Özellikle dış turizmi açısından UNESCO'ye girmiş olması dünyada mutlaka görülmesi gereken kültürel miras algısını yaratıyor. İnsanların buraya seyahat etmesi için bir sebep yaratıyor. Dış turizme inanılmaz bir artışı olacaktır"

(Halil İbrahim Sincar / Mardin)

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