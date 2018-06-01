GÜNDEM / 1 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programına katılacak. (Adıyaman/15.30/İstanbul/20.36) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Muhammed Osman Suliman El Rekabi ile beraberindeki heyeti kabul edecek. - Elazığ Valiliğini ziyaret ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslenecek Yıldırım, Batman Valiliği önünde düzenlenecek mitinge katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak. (Ankara/10.00/Elazığ/13.15/14.00/Batman/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu üye katılım törenine iştirak edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile bir araya gelecek, Şehit Aileleri Derneğini ziyaret edecek. (Bursa/10.30/11.00/15.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde AK Parti'nin seçim irtibat bürolarını açacak, Yerköy'de "Vefa İftarı"na katılacak. (Yozgat/11.00/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Söylemez Barajı ve 30 tesisin temel atma ve açılış törenine iştirak edecek. (Erzurum/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehir hastanesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaretlerde bulunacak. (Kayseri/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhacıköy'de Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç’un cenaze törenine katılacak. (Ankara/10.30/Amasya/16.37) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Sertifika Töreni'nin ardından AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Fevzi Çakmak Camisi'nin açılışında bulunacak. - İstanbul İmam Hatip Okulları 3. İslami İlimler Olimpiyatı'na iştirak edecek Soylu, esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirecek, Gaziosmanpaşa Sultangazi Sanayici ve İşadamları Derneğinin iftarına katılacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/ 09.30-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulunun açılış törenine, "z- kütüphane" protokolü imza törenine, bekçi kadrosunda göreve başlayan emniyet mensuplarının yemin törenine, mesleki eğitim iş birliği protokolü imza törenine katılacak. (Gaziantep/15.30/16.30/17.00/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine katılacak, Yusufeli'nde iftar programına iştirak edecek. (Erzurum/13.30/Artvin/18.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bilecik ve Bursa mitinglerinde halka hitap edecek, Bursa eski stadyum alanında düzenlenecek iftara katılacak. (Bilecik/17.00/Bursa/19.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sincan seçim irtibat merkezi açılış törenine ve Lalahan Mahallesi'nde "Halk İftarı"na katılacak. (Ankara14.30/20.18) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB "Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" tanıtım toplantısına katılacak, Mamak'ta esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat rakamları basın toplantısına iştirak edecek. (Denizli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçe teşkilatını ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi Akçadağ iftar programına katılacak. (Malatya/12.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi temel atma törenine ve iftar programına iştirak edecek. (Kars/17.00/19.39) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- TÜİK, 2017 yılı opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 6- Türkiye İhracatçılar Meclisi, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. (Denizli/10.30 ) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TOBB Konferans Salonu'nda, "13. Türk Ceza Hukuku Günleri" etkinliğinin açılışına katılacak.

(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, JW Marriott Otel'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kuruluna katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadı'nda Tunus ile karşı karşıya gelecek. (Cenevre/21.15) (Fotoğraflı) 3- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara JW Marriott Otel'de yapılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Banvit ile Fenerbahçe Doğuş, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Balıkesir/20.45) (Fotoğraflı) 5- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor, Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/14.00) ÖZEL HABER 1- Bakan Ağbal'dan muhalefete seçim vaatleri yanıtı

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Öyle mal bildirimi açıklamakla bu işler olmuyor. Ülkenin mal bildirimini nereden nereye getireceksin, orada hesabın kitabın ne, bunları ortaya koymak lazım"

- "Herkes program açıklasın, vaatte bulunsun ama bir taraftan da bulunduğu vaadin kaynağını, matematiğini, hesabını ortaya koysun, herkes de görsün"

- "Bir taraftan vatandaşların ihtiyacını karşılayacak plan ve program açıklayacağız, bir taraftan da seçim beyannamemizdeki ekonomi bölümünün birinci maddesi bütçe disiplini olacak"