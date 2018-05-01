GÜNDEM / 1 MAYIS 2018

2- 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'ten geçeceği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, daha sonra yurt dışı temaslarının son durağı Güney Kore'ye gidecek.

1- Başkentray'da bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 800 bine yaklaştı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray’da, bugüne kadar 800 bin yolcu taşındı” - "Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray'da, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor"

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.

- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.

(Ankara/Arife Yıldız Ünal)

2- Askerlik yoklamasında e-Devlet kolaylığı

- Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi

- Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek

- Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak

(Sarp Özer/Ankara)

3- "TCMB'nin faiz kararı doğru yönde bir adım"

- IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan:

- “Geçen sene reel gayri safi yurtiçi hasıla artışı neredeyse yüzde 7,5’e ulaşmakla kalmadı, Türk ekonomisi 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu gerçekten etkileyici bir performans, darbe girişimi sonrasındaki yavaşlamadan fevkalade bir toparlanma”

- “TCMB'nin gecelik borç verme faizini 75 baz puan yükseltme kararı, kesinlikle doğru yönde atılan bir adım”

- “Türkiye, 2000’li yılların başında yaşanan krizden sonra uygulanan politikalarla, sosyoekonomik göstergeleri sadece kendi içinde değil, birçok diğer ülkeye kıyasla çarpıcı şekilde iyileştirdi"

- “Bizim görüşümüz ekonominin bu yıl yüzde 5,5 seviyesinde büyüme devam etmesinin aşırı ısınmaya katkı sağlayacağı yönünde. Elbette, potansiyel büyüme hakkında farklı düşünceler için zemin var"

(Gülbin Yıldırım / Washington)

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