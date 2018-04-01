GÜNDEM / 1 NİSAN 2018

2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, birlik genel merkezinde, mart ayı üretici-market fiyatları, fiyatı artan ve düşen ürünler ile 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Ardahan Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Sarıkamış Kayak Merkezi Master Planı Tanıtım programına iştirak edecek.

- Çoğunluğu İstanbul ve Ankara'da olmak üzere davalarda 6 bin 466 sanığın yargılanmasına devam edilecek

- "Hem KOBİ'lerin uygun koşullarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak hem de sektöre yeni imkanlar yaratacak etkin bir model dizayn edeceğiz"

- "Hazine olarak KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, devlet destekli milli bir model üzerinde çalışıyoruz"

3- Gazze'yi enkazdan inşa edecek

- Gazzeli İnşaat Mühendisi Majd Mashharawi, İsrail’in bombaladığı şehrini, yıkılan binaların molozlarından elde ettiği geri dönüşüm bloklarıyla yeniden inşa edecek

- Mashharawi'nin arkadaşı Rawan Abdulatif ile geliştirdiği "GreenCake" adlı geri dönüşüm blokları, sıradan çimento bloklarından yüzde elli daha hafif ve daha ucuza mal oluyor

- İnşaat Mühendisi Mashharawi:

- ''Meslektaşlarım başta beni bu çalışmaların içinde kabul etmediler, hatta beni şantiyelerde fazlalıkmış gibi gördüler ama ben asla hayalimden vazgeçmedim''

- ''Gazze'de İsrail saldırısı altında yaşayan kurbanlarız. Bu proje bana, geleceğimizi onaracağımıza, halkımızın daha iyi bir yaşama kavuşacağına dair umut veriyor''

(İstanbul/Gülsüm İncekaya)

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