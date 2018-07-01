GÜNDEM / 1 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
(10.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yerköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Yozgat/10.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri ile Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Ödül Töreni ve Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Malatya/12.00/18.00/İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. Sezgin, Gülhane Parkı'nda toprağa verilecek.
(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka maçlarıyla devam edilecek.
(Moskova/17.00/Nizhny Novgorod/21.00) (Fotoğraflı)
2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sona erecek.
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Nanjing/14.00)
4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Ankara Spor Salonu'nda İsveç ile karşılaşacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
5- At yarışlarında 92. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
(Spielberg/16.10)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Hollanda'da gerçekleştirilecek.
(Assen/15.00)
ÖZEL HABER
1- "5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dalgalandırıyor"
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor"
- "Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağladık"
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
2- TSK'nın pilot açığı kapatılıyor
- FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilotun ihraç edildiği Türk Silahlı Kuvvetlerinde, açığın giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı
- Çalışmalar kapsamında pilotların özlük hakları iyileştirildi, mecburi hizmet süresi 18 yıla çıkarıldı, çeşitli nedenlerle TSK’dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı verildi
- Üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına olanak sağlandı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartları taşıyan personele uçucu olma imkanı tanındı, ihtiyat pilot uygulamasına geçildi, Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı
- Düzenlemeler sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı
3- Kanal İstanbul'dan geçecek deniz araçlarının sigorta tarifesi hazır
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul'dan geçecek deniz araçlarının sigorta tarife sistemi belli oldu
- Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker:
- "Taşıdığı yük, yükün tehlikeli olup olmaması, geminin büyüklüğüne göre çok basit çalışabilecek tarife sistemi yarattık. Geçen gemi başına birkaç yüz dolardan başlayan primlerle, 50 milyon doların üzerinde teminat sağlayacağız"
- "Denizcilik otoritesiyle de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile de en üst düzeyde bunu paylaştık. Kendileri buna çok olumlu bakıyor"
- İstanbul Boğazı'nda oluşabilecek bir petrol kirliliği bütün Marmara'yı etkileyebilir hatta Karadeniz'e çıkabilir. Dolayısıyla milyon dolarlarca temizlik giderlerine ihtiyaç olabilir. Böyle bir dönemde de inanın ki sigortacıya ihtiyaç var."
- "Bizim kıyılarımız çok kıymetli. İstanbul Boğazı çok sayıda tarihi ve geri gelmeyecek değerler barındırıyor. Eğer ki ticari taşımacılık boğaz dışına kaydırılıp, güvenli ve kontrollü şekilde geçişlerin sağlanması oluşturulabilirse çok daha iyi olur"
(Elif Ferhan YEŞİLYURT/İstanbul)
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