GÜNDEM / 1 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri ile Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Ödül Töreni ve Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yerköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

- Üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına olanak sağlandı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartları taşıyan personele uçucu olma imkanı tanındı, ihtiyat pilot uygulamasına geçildi, Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı

- "Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağladık"

- "6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor"

- Düzenlemeler sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı

3- Kanal İstanbul'dan geçecek deniz araçlarının sigorta tarifesi hazır

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul'dan geçecek deniz araçlarının sigorta tarife sistemi belli oldu

- Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker:

- "Taşıdığı yük, yükün tehlikeli olup olmaması, geminin büyüklüğüne göre çok basit çalışabilecek tarife sistemi yarattık. Geçen gemi başına birkaç yüz dolardan başlayan primlerle, 50 milyon doların üzerinde teminat sağlayacağız"

- "Denizcilik otoritesiyle de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile de en üst düzeyde bunu paylaştık. Kendileri buna çok olumlu bakıyor"

- İstanbul Boğazı'nda oluşabilecek bir petrol kirliliği bütün Marmara'yı etkileyebilir hatta Karadeniz'e çıkabilir. Dolayısıyla milyon dolarlarca temizlik giderlerine ihtiyaç olabilir. Böyle bir dönemde de inanın ki sigortacıya ihtiyaç var."

- "Bizim kıyılarımız çok kıymetli. İstanbul Boğazı çok sayıda tarihi ve geri gelmeyecek değerler barındırıyor. Eğer ki ticari taşımacılık boğaz dışına kaydırılıp, güvenli ve kontrollü şekilde geçişlerin sağlanması oluşturulabilirse çok daha iyi olur"

(Elif Ferhan YEŞİLYURT/İstanbul)

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