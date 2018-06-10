GÜNDEM / 10 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ve Kocaeli mitinglerinde halka seslenecek, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programına katılacak. (Denizli/14.00/Kocaeli/17.30/İstanbul/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitingin ardından kaymakamlık ziyaretinde bulunacak. (Edirne/15.00/16.00/Kırklareli/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi ve sulama birlikleri, esnaf ve meslek odaları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Kuvayi Milliye Derneğini ziyaret edecek, Seyhan Belediyesinin Halk Kart Dağıtım Töreni'ne ve Yüreğir'de iftar programına katılacak. (Adana/12.00-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başakşehir'de Sevgi Yürüyüşü'ne katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Silivri ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek, engelli evini ziyaret edecek.

(İstanbul 12.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi açılış törenine iştirak edecek. (Kayseri/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığını, Sultangazi Samsunlular Derneğini ve Sultangazi Sinoplular Derneğini ziyaret edecek, Sevgi Yürüyüşü'ne ve Bakanlık iftarına iştirak edecek. (İstanbul/14.30/15.00/15.30/17.30/20.42) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşacak, Sülümenli ve Gebeceler beldelerinde düzenlenecek temel atma ve açılış merasimlerine ve iftar programına katılacak. (Afyonkarahisar/15.00/17.30/19.00/20.29) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bölge İstişare Toplantısı'na katılacak. (İzmir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece'de halka hitap edecek. İnce, Beylikdüzü'nde iftara katılacak, Silivri'de vatandaşlara seslenecek.

(İstanbul/13.00/14.30/16.00/17.30/20.42/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Çamurlu, Fırıncı, Beydağı, Üzümlü, Kapıkaya Merdivenler ve Meydancık mahallelerini ziyaret edecek, taziye ziyaretinde bulunacak, iftara ve Büyükşehir Belediyesinin Kadir Gecesi Özel Programı'na katılacak. (Malatya/11.30-22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hilal Camisi önünde "Umut 3 İftarı"na katılacak, Üniversite Külliye Camisi'nde "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Kadir Gecesi Programı"na iştirak edecek, ardından iş adamları ile çay sohbeti yapacak. (Denizli/20.30/22.11/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Akçadağ ilçesi Örüşkü Mahallesi iftarına ve Kadir Gecesi özel programına katılacak. (Malatya/13.30/19.30/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşlarla iftar açacak ve AK Parti il seçim bürosunu ziyaret edecek. (Kırşehir/19.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Şanghay İşbirliği Örgütü 18. Zirvesi takip ediliyor. (Çingdao) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi Özel Programı'na katılacak. (Denizli/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sona erecek. Şampiyonanın son gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak. (İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı) 2- Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun son gününde madalya müsabakaları yapılacak. (İstanbul/10.00/14.30) (Fotoğraflı) 3- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık, İspanyol Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem arasında yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı) 4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak. (Montreal/21.10) ÖZEL HABER 1- "Temel Paşa komutasında, Suriye'de çok önemli başarılar elde edildi" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Özellikle askeriyeden ve güvenlik güçlerinden FETÖ'cülerin temizlenmesi, terörle mücadelede alınan mesafeyi göstermesi açısından çok önemli. Buralarda terör örgütleri cirit atıyordu ama Metin Temel Paşa komutasında Suriye'de çok önemli başarılar elde edildi" - "Türk milleti 80 milyon, kendisini tehdit eden gruplarla etkin bir mücadele ortaya koydu" - "Karkamış Gümrük Kapısı hükümetimizin vermiş olduğu güçlü destekle ekonomiye kazandırıldı. Günlük yaklaşık 200 tırla buradan, Türk mallarıyla, karşı tarafla ticaret yapılıyor" (Rıdvan Korkulutaş/Gaziantep) 2- Bayram tatiline turizmciler de vatandaşlar da hazır - Okulların kapanmasının ardından Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, tatilin kısa süreli olmasına rağmen otel doluluklarında görülen yüksek artış dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk yaşanmasını bekliyor

- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık: - "Tatil süresinin kısa olmasına rağmen yaklaşık 550-600 bin kişinin seyahat etmesini bekliyoruz" - "Bayramda, özellikle Antalya için otellerin doluluk oranları yüzde 100’lere ulaşmış durumda. Türkiye'nin her yönünden çok ciddi bir hareketin olmasını öngörüyoruz" - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acentaları aracılığıyla bayram tatiline çıkacağını öngörüyoruz. Bayram dönemi için turlarda kişi başı gecelik ortalama fiyat 150 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye varan bir aralıkta değişiklik gösteriyor. Turizm sektöründe bayram tatili nedeniyle oluşacak cironun 500 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz" - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır: - "Bayram dönemlerinde İstanbul’a doğru değil, İstanbul’dan diğer illere doğru yoğun bir akın yaşanıyor. Bu yıl da bu akının yaşanmasını bekliyoruz" (Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul) 3- Sermaye Türkiye'ye akacak, Kore'den kaçacak