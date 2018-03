GÜNDEM / 10 Mart 2018

(Ankara/16.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bankalardan tarihin en iyi başlangıcı

- Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı

- Ocakta sektörün faiz geliri 24 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 13,5 milyar lirayı aştı

(Murat Birinci/İstanbul)

2- "Seramikte 10 yılda dünya liderliği mümkün"

- TSF Başkanı Erdem Çenesiz:

- "Sektörümüz desteklenirse ihracatımız şu anki hacminin 2 katına yani 2 milyar dolara çıkacaktır. Bu hayal değil. Böylelikle hem sektör daha da büyüyecek, hem de ülke ekonomisindeki cari açığın azalmasına katkı sağlayacaktır"

- "Dünyada üretilen ve satılan her cinste, her ebatta ve her vasıftaki seramiğin Türkiye'de üretimi yapılıyor"

- NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral:

- "Türk seramik ürünlerine dünyanın her yerinden ilgi var. Türkiye, seramikte bu hızla ilerlerse 10 yılda dünyanın en önemli seramik üreticisi olur"

- "Seramik ihracatının yüzde 90'ını yerli kaynaklarla yapıyoruz. Artık tüketicilerimiz seramikte ithal ürün algısından kurtulmalı. Seramiklerimiz çok kaliteli. Seramiğin doğduğu topraklar olan Çin'e bu ürünü ihraç ediyoruz"