GÜNDEM / 10 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ikinci gün çalışmasıyla tamamlanacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
(Hakkari/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Siyaset Akademisi programına katılacak ve STK temsilcileri ile buluşacak.
(Konya/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı temel atma törenine katılacak, belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Malatya ve Elazığ Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.
(Malatya/10.00-11.15/Elazığ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sahabiye Recep Mamur Camisi ve ilköğretim okulu temel atma törenine, restorasyonu tamamlanan Çifteönü Camisi'nin açılışına ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Medya Yarışması ödül törenine katılacak.
(Kayseri/13.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uzunköprü İmam Hatip Lisesi ile 3 eğitim tesisi açılış törenine iştirak edecek.
- Eroğlu ayrıca Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak ve AK Parti Siyaset Akademisi açılışını gerçekleştirecek.
(Edirne/13.00/15.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, "Milli Mücadele'de Milli Savunma" paneline iştirak edecek.
(Rize/13.00/14.30/Giresun/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu tanışma toplantısına katılacak.
(Diyarbakır/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, STK temsilcileriyle buluşacak, partisinin Siyaset Akademisi açılışına ve İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı, şehit Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ve belediyeyi ziyaret edecek.
(Çankırı/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Siyaset Akademisi programının açılışına katılacak.
(Düzce/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, partisinin Gümüşhane ve Bayburt Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.
(Gümüşhane/10.00/Bayburt/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ortaköy Princess Otel'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank çalışanları ile istişare toplantısına ve Denizlili hayırseverler yemeğine katılacak.
(Denizli/10.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vetal Aşı Fabrikası'nı ziyaret edecek, sektör toplantısında iş adamlarıyla buluşacak.
(Adıyaman/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, gazetecilerle bir araya gelecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AK Parti İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.
(Bayburt/10.30/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvada, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda Ukrayna'ya karşı yapılacak yarı final maçında yer alacak.
(Bakü) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Osmanlıspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları oynanacak.
(Sivas/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftası, Boluspor-Çaykur Rizespor, Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep maçlarıyla başlayacak.
(Bolu/13.00/İstanbul/Elazığ/15.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ maçları yapılacak.
(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/17.00) (Fotoğraflı)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi, BOTAŞ-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor karşılaşmaları oynanacak.
(Mersin/Ankara/14.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Ardeşen Gençlik, deplasmanda İsveç'in Kristianstad takımıyla karşılaşacak.
(Kristianstad/18.00)
7- Hentbol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Zağnosspor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.
(Gran Canaria/19.00)
8- Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek finali 3. maçları yapılacak. Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Bankalardan tarihin en iyi başlangıcı
- Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı
- Ocakta sektörün faiz geliri 24 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 13,5 milyar lirayı aştı
(Murat Birinci/İstanbul)
2- "Seramikte 10 yılda dünya liderliği mümkün"
- TSF Başkanı Erdem Çenesiz:
- "Sektörümüz desteklenirse ihracatımız şu anki hacminin 2 katına yani 2 milyar dolara çıkacaktır. Bu hayal değil. Böylelikle hem sektör daha da büyüyecek, hem de ülke ekonomisindeki cari açığın azalmasına katkı sağlayacaktır"
- "Dünyada üretilen ve satılan her cinste, her ebatta ve her vasıftaki seramiğin Türkiye'de üretimi yapılıyor"
- NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral:
- "Türk seramik ürünlerine dünyanın her yerinden ilgi var. Türkiye, seramikte bu hızla ilerlerse 10 yılda dünyanın en önemli seramik üreticisi olur"
- "Seramik ihracatının yüzde 90'ını yerli kaynaklarla yapıyoruz. Artık tüketicilerimiz seramikte ithal ürün algısından kurtulmalı. Seramiklerimiz çok kaliteli. Seramiğin doğduğu topraklar olan Çin'e bu ürünü ihraç ediyoruz"
(Uğur Aslanhan / İstanbul)
3- Türkiye, en çok cilt hastalıklarını merak ediyor
- Hasta ve danışanların internetteki aramalarına ilişkin araştırmaya göre, cilt hastalıkları Türkiye genelinde en çok aranan hastalıklar arasında ilk sırada yer alırken, aramalar "ben" ve "cilt lekeleri" özelinde yüzde 7,7'lik bir dilimle başı çekiyor
- Kadınlar yüzde 59,5'lik oranla sağlık aramalarında teknoloji kullanımında erkeklere göre daha aktifken, 25-34 yaş grubu yüzde 43,2'lik oranla en aktif grubu oluşturuyor
- En çok aranan 30 hastalık içinde herhangi bir kanser araması görülmezken, bunun nedeni de arama ve bilgi alma aşamasında, teşhis konulana kadar kimsenin kendisine "kanser" gibi bir rahatsızlığı konduramaması olarak yorumlanıyor
(Andaç Hongur/İstanbul)
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