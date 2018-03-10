GÜNDEM / 10 Mart 2018

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı temel atma törenine katılacak, belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Malatya ve Elazığ Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Siyaset Akademisi programına katılacak ve STK temsilcileri ile buluşacak.

6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, "Milli Mücadele'de Milli Savunma" paneline iştirak edecek.

- Eroğlu ayrıca Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak ve AK Parti Siyaset Akademisi açılışını gerçekleştirecek.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uzunköprü İmam Hatip Lisesi ile 3 eğitim tesisi açılış törenine iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sahabiye Recep Mamur Camisi ve ilköğretim okulu temel atma törenine, restorasyonu tamamlanan Çifteönü Camisi'nin açılışına ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Medya Yarışması ödül törenine katılacak.

2- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank çalışanları ile istişare toplantısına ve Denizlili hayırseverler yemeğine katılacak.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ortaköy Princess Otel'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, partisinin Gümüşhane ve Bayburt Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, STK temsilcileriyle buluşacak, partisinin Siyaset Akademisi açılışına ve İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı, şehit Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ve belediyeyi ziyaret edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvada, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda Ukrayna'ya karşı yapılacak yarı final maçında yer alacak.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, gazetecilerle bir araya gelecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AK Parti İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vetal Aşı Fabrikası'nı ziyaret edecek, sektör toplantısında iş adamlarıyla buluşacak.

8- Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek finali 3. maçları yapılacak. Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bankalardan tarihin en iyi başlangıcı

- Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı

- Ocakta sektörün faiz geliri 24 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 13,5 milyar lirayı aştı

(Murat Birinci/İstanbul)

2- "Seramikte 10 yılda dünya liderliği mümkün"

- TSF Başkanı Erdem Çenesiz:

- "Sektörümüz desteklenirse ihracatımız şu anki hacminin 2 katına yani 2 milyar dolara çıkacaktır. Bu hayal değil. Böylelikle hem sektör daha da büyüyecek, hem de ülke ekonomisindeki cari açığın azalmasına katkı sağlayacaktır"

- "Dünyada üretilen ve satılan her cinste, her ebatta ve her vasıftaki seramiğin Türkiye'de üretimi yapılıyor"

- NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral:

- "Türk seramik ürünlerine dünyanın her yerinden ilgi var. Türkiye, seramikte bu hızla ilerlerse 10 yılda dünyanın en önemli seramik üreticisi olur"

- "Seramik ihracatının yüzde 90'ını yerli kaynaklarla yapıyoruz. Artık tüketicilerimiz seramikte ithal ürün algısından kurtulmalı. Seramiklerimiz çok kaliteli. Seramiğin doğduğu topraklar olan Çin'e bu ürünü ihraç ediyoruz"