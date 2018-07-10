GÜNDEM / 10 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek.
- Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Erdoğan ve Aliyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Azerbaycan'dan KKTC'ye geçecek Başkan Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Bakü/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar, TBMM Genel Kurulunda ant içecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görev alan isimler için devir teslim törenleri yapılacak.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki ant içme töreninin ardından bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenecek törenle görevi Ahmet Demircan'dan devralacak.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıkta düzenlenecek törenle görevi İsmet Yılmaz'dan devralacak.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devralacak.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevi Jülide Sarıeroğlu'dan devralacak.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank görevi Faruk Özlü'den devralacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek FETÖ darbe girişimi davalarını takip edecek, basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Hazine, 2, 7 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB-NATO iş birliğine dair ortak bildiri" imzalayacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi merkez karargahta basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Bursa/10.00)
3- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Belçika yarı finalde karşı karşıya gelecek.
(Saint Petersburg/21.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- 15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde üç şehit veren Gülşen ailesinin acısı ilk günkü gibi taze
- Şehit annesi Muzaffer Gülşen:
- "Çocuklarımın talihleri öyleydi demek ki. Toprak olaydık erirdik, taş olduk da dayandık. Kolay değil"
- "O günden bugüne hayalleri karşımda. Acılı günlerle hayat devam ediyor. Her gün anarak, ağlayarak, resimlerine bakarak günlerimi geçiriyorum"
- Şehit Lütfi Gülşen'in eşi Menzile Gülşen:
- "Düğün oluyor, bayram oluyor. Böyle günler çok zor geçiyor. Anne olmak çok zor bir şey. Gözünüzün yaşını çocuklarınıza göstermemeye çalışıyorsunuz. İki yıl geçti ama yüz yıl da geçse yine böyle olacak"
(Merve Yıldızalp/Ankara)
2- Aracı kurumlar halka arzlarla kazandı
- Aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre toplam karını yüzde 81 artırdı
- İlk çeyrekte toplam 405,3 milyon lira net dönem karı elde eden aracı kurumların, halka arz aracılık komisyonları 57,2 milyon liraya, müşterilerden alınan faiz gelirleri de 118,3 milyon liraya ulaştı
- Aracı kurumların personel sayılarında sınırlı da olsa bir artış olurken, aynı dönemde genel yönetim ile personel ücret ve giderlerinde azalış olması dikkati çekti
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
3- Turistler Kapadokya'ya hayran kalıyor
- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bölgeye hayranlık duyuyor
- Hollandalı turist Annette Schade:
- "Bugüne kadar gördüğüm en mükemmel manzaraya sahip burası. Ülkeme döndüğümde böylesine muhteşem bir doğayı dostlarıma tavsiye etmemem doğru olmaz. Bu güzellikleri herkes görmeli"
- Kolombiyalı turist Katherine Martinez:
- "Kapadokya'yı çok sevdim. Daha önce gördüğümüz yerlerden çok farklı. Sanki başka bir gezegen"
- Litvanyalı turist Toma Penkauskaite:
- "Üç gündür buradayım, Kapadokya'ya aşık oldum. Arkadaşlarıma harika bir yer olduğunu söylüyor, fotoğraf gönderiyor ve herkese tavsiye ediyorum"
(Behçet Alkan/Nevşehir)
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