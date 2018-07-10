GÜNDEM / 10 Temmuz 2018

2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- 15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde üç şehit veren Gülşen ailesinin acısı ilk günkü gibi taze

- Şehit annesi Muzaffer Gülşen:

- "Çocuklarımın talihleri öyleydi demek ki. Toprak olaydık erirdik, taş olduk da dayandık. Kolay değil"

- "O günden bugüne hayalleri karşımda. Acılı günlerle hayat devam ediyor. Her gün anarak, ağlayarak, resimlerine bakarak günlerimi geçiriyorum"

- Şehit Lütfi Gülşen'in eşi Menzile Gülşen:

- "Düğün oluyor, bayram oluyor. Böyle günler çok zor geçiyor. Anne olmak çok zor bir şey. Gözünüzün yaşını çocuklarınıza göstermemeye çalışıyorsunuz. İki yıl geçti ama yüz yıl da geçse yine böyle olacak"

(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- Aracı kurumlar halka arzlarla kazandı

- Aracı kurumlar yılın ilk çeyreğinde özellikle halka arz ve faiz gelirlerindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre toplam karını yüzde 81 artırdı

- İlk çeyrekte toplam 405,3 milyon lira net dönem karı elde eden aracı kurumların, halka arz aracılık komisyonları 57,2 milyon liraya, müşterilerden alınan faiz gelirleri de 118,3 milyon liraya ulaştı

- Aracı kurumların personel sayılarında sınırlı da olsa bir artış olurken, aynı dönemde genel yönetim ile personel ücret ve giderlerinde azalış olması dikkati çekti