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GÜNDEM / 11 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katılacak ve Kızılırmak Deltası'na ziyarette bulunacak.

(Samsun/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki afet bölgelerinde inceleme yapacak.

(Antalya/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor. (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/19.30/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Boluspor-Osmanlıspor, Altay-Ümraniyespor, Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bolu/19.30/İzmir/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

4- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İskoçya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde mücadele edecek.

(Glasgow/14.45)

5- İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Stockholm/19.00)

ÖZEL HABER

1- Yeşilay'ın gönüllü elçileri iş başında

- Bağımlılıkla mücadelede toplumun yerel dinamikleri olan mahalle esnafının harekete geçirilmesi, toplumun mücadele bilincinin artırılması ve bu yolla bağımlılıkların önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Elçileri projesi kapsamında, İstanbul'da 700 esnaf Yeşilay'ın gönüllü elçisi oldu

- Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:

- "Yeşilay Elçileri projesini, toplumumuzda kadim bir gelenek olan ahilikten gelen esnafımızın, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirdik. Esnafımızın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı, onlar vasıtasıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı ve tehlike arz eden durumlara karşı önlem almayı planlıyoruz"

- "Projenin en önemli hedefi, bağımlı olan veya bağımlı olma riski taşıyan gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki esnafa, sokaklardaki uyuşturucu gerçeği hakkındaki mücadele becerisi ve bilincini kazandırmaktır. Bu kapsamda, kırtasiyeler, kafeler, giyim mağazaları, internet kafeler, büfeler, kıraathaneler gibi esnaf gruplarına yönelik eğitim vererek, bağımlılık konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak istiyoruz"

(Arif Yakıcı/İstanbul)

2- "Turandot" operası İtalya'dan sonra Aspendos'a geliyor

- Bu yıl 25'ncisi düzenlenecek Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü opera festivallerinden İtalya'daki Arena di Verona'da sahnelenen Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'a ev sahipliği yapacak
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- Eserdeki başrolüyle İtalya'yı sallayan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, Aspendos'ta da sahne alacak

- Karahan:
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- "İtalya'da izleme şansı olmayan izleyicilerimizi de Aspendos'ta ağırlamaktan mutluluk duyarız. Arena di Verona'daki Turandot'u ayaklarına getiriyoruz"
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- "Turizm ve Kültür Bakanlığı bir arada olur mu, deniyor, bence çok iyi oluyor. Turizm ve kültürün birbirinden çok pozitif olarak etkilendiğini, birbirlerini beslediklerini düşünüyorum"
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- "Önemli olan bu sanatları halkımızla birleştirmek. Halkımızla bu zengin sanatları bir araya getirebilmeye, aynı noktada buluşturabilmeye, onların da bunlardan istifade etmesini sağlamaya çalışıyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- İstanbul havalimanları yolcu sayısını ve seferlerini artırdı

- Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın 7 aylık döneminde 58 milyon 548 bin 782 yolcuyu misafir etti

- Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi

- İki havalimanında 7 aylık dönemde icra edilen sefer sayısı ise 402 bin 154 olarak kayıtlara geçti

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

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