GÜNDEM / 11 Haziran 2018

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.

- Yıldırım, Uşak mitinginde konuşacak, Valiliği ziyaret edecek, Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü açılışına ve Vezirköprü ilçesinde TOKİ temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, şehit ve gazi yakınları ile iftar yapacak, AK Parti seçim koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Organize Sanayi Bölgesinde incelemede bulunacak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kayserispor'u ziyaret edecek, Amatör Spor Kulüpleri açılışına katılacak, yapımı tamamlanan Güreş Eğitim Merkezi binasını gezecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir'de seçim bürosu açılışı ile Atakent 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda iftar programına iştirak edecek, Çukurova Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

- Darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

1-Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 81 sanığın yargılanmasına Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Saray döneminden beri aynı yöntemle yapılır ve pişirilir. Biz makine şekeri yapmıyoruz. Makine akidesini yaptığımız zaman 155 derecede kaynatabilirsiniz ama el akidesinde, makas akidesinde 180 dereceye kadar kaynatırsınız. 180 derecede pişen şekeri makinede işlemeniz imkansızdır, çok kırma yapar, şeklini bozar. Bu nedenle 180 derece kaynattıktan sonra elle şeklini veriyoruz. Adı da el akidesi, makas akidesi olarak buradan alıyor"

- Geçmiş tatlar ile gelecek arasında köprü oluşturarak 211 yıllık tarifiyle Osmanlı dönemindeki gibi yapılan akide şekeri, hala cazibesini koruyor

- "65 yaşında emekli edilme uygulaması 2036'dan sonra başlayacak. Burada maalesef eksik ve yanlış bilgiyle manipülasyon yapıyorlar. Türkiye'de henüz 65 yaşında emekli etme uygulaması başlamamış durumda"

- "İnşallah önümüzdeki dönemde kanser cerrahisini de fark ücreti alınmayan hizmetler arasına alacağız. Bunun hazırlıklarını da yaptık"

- "Akide şekerini yaşatmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz babamızdan, dedemizden gördüğümüz bu eski adeti devam ettirdiğimiz için memnun oluyor. Bu şekeri yaparken el değdiğinde, tadı başka oluyor. Eliniz o işin içinde olacak, yerine göre yanacak. Onu hissedeceksiniz ki oda sizi hissetsin. Lezzeti geçsin"

- "Yeni sunumlarla akide şekeri daha revaçta oluyor. Çünkü kimsenin bilmediği tatlar bunlar. Yeni nesil akide şekerini dedesi, ninesi, annesi, babasıyla öğreniyor"

(İstanbul/Hanife Sevinç)

3- Türkiye'nin dijitalleşen hastaneleri Avrupa birincisi oldu

- Sağlık Bakanlığına bağlı 163 hastane, elektronik tıbbı kayıt modeli, "HIMMS EMRAM 6" seviyesini yakalayarak, "HIMMS Avrupa 18"organizasyonunda Avrupa birincisi oldu

- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci:

- "Her ülke bir hastaneyle gelirken Türkiye olarak biz dijitalleşme seviyesini 6'ya çıkaran 163 hastane ile ödül aldık"

(Duygu Yener/Ankara)

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