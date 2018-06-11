GÜNDEM / 11 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde Belediye Meydanı ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda halka seslenecek, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Niğde/13.30/Bursa/16.30/20.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD üyeleri ile Dolmabahçe ofisinde bir araya gelecek, WOW Hotel'de KOSTER AŞ projesi sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.
- Yıldırım, Uşak mitinginde konuşacak, Valiliği ziyaret edecek, Sabuncubeli Tüneli ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılışı ile bazı tesislerin temel atma töreninde bulunacak.
(İstanbul/11.00/13.30/Uşak/16.00/17.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak.
(Malatya/11.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler'de seçmen ziyaretinde bulunacak, Zonguldak Dernekler Federasyonunun sahur programına katılacak.
(İstanbul/17.00-23.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir'de seçim bürosu açılışı ile Atakent 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda iftar programına iştirak edecek, Çukurova Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Adana/18.00/20.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Organize Sanayi Bölgesinde incelemede bulunacak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kayserispor'u ziyaret edecek, Amatör Spor Kulüpleri açılışına katılacak, yapımı tamamlanan Güreş Eğitim Merkezi binasını gezecek.
(Kayseri/ 14.00/18.00/18.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü açılışına ve Vezirköprü ilçesinde TOKİ temel atma törenine katılacak, esnafı ziyaret edecek, şehit ve gazi yakınları ile iftar yapacak, AK Parti seçim koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısına iştirak edecek.
(Samsun/13.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Silivri’de vatandaşlara buluşacak, iftar programına katılacak.
(İstanbul/18.15/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde konuşacak.
(Diyarbakır/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, kadın sivil toplum kuruluşları ile iftarda bir araya gelecek.
(Malatya/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sarayköy Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak, Anemon Otel'de kadın girişimcilerle iftarda buluşacak.
(Denizli/19.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Müdürlüğü hizmet binası açılış töreni ile Ahi Evran Külliyesi Ek Finansman Protokolü imza törenine katılacak.
(Kırşehir/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, iftar programına iştirak edecek.
(Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TÜİK, yılın birinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasılayı açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA - DİPLOMASİ
1-Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 81 sanığın yargılanmasına Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Bursa/10.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, 57'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Zonguldak/11.00)
- Bolu'da, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Bolu/10.30)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş arasındaki play-off final serisinin dördüncü maçı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
(Bursa/21.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Bakan Sarıeroğlu'ndan kanser hastalarına müjde
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:
- "İnşallah önümüzdeki dönemde kanser cerrahisini de fark ücreti alınmayan hizmetler arasına alacağız. Bunun hazırlıklarını da yaptık"
- "65 yaşında emekli edilme uygulaması 2036'dan sonra başlayacak. Burada maalesef eksik ve yanlış bilgiyle manipülasyon yapıyorlar. Türkiye'de henüz 65 yaşında emekli etme uygulaması başlamamış durumda"
(İbrahim Erikan/Adana)
2- 211 yıllık tarifiyle bayramın tadı: Akide şekeri
- Geçmiş tatlar ile gelecek arasında köprü oluşturarak 211 yıllık tarifiyle Osmanlı dönemindeki gibi yapılan akide şekeri, hala cazibesini koruyor
- Yeniçerilerin padişaha bağlılıklarını gösteren akide şekeri yapımını sürdüren Şekerci Cafer Erol'un dördüncü kuşak temsilcisi 60 yıllık şeker ustası Mehmet Nurtekin Erol, 30 farklı çeşit akideyle yeni damak zevklerine de hitap ediyor
- Mehmet Nurtekin Erol:
- "Saray döneminden beri aynı yöntemle yapılır ve pişirilir. Biz makine şekeri yapmıyoruz. Makine akidesini yaptığımız zaman 155 derecede kaynatabilirsiniz ama el akidesinde, makas akidesinde 180 dereceye kadar kaynatırsınız. 180 derecede pişen şekeri makinede işlemeniz imkansızdır, çok kırma yapar, şeklini bozar. Bu nedenle 180 derece kaynattıktan sonra elle şeklini veriyoruz. Adı da el akidesi, makas akidesi olarak buradan alıyor"
- "Akide şekerini yaşatmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz babamızdan, dedemizden gördüğümüz bu eski adeti devam ettirdiğimiz için memnun oluyor. Bu şekeri yaparken el değdiğinde, tadı başka oluyor. Eliniz o işin içinde olacak, yerine göre yanacak. Onu hissedeceksiniz ki oda sizi hissetsin. Lezzeti geçsin"
- "Yeni sunumlarla akide şekeri daha revaçta oluyor. Çünkü kimsenin bilmediği tatlar bunlar. Yeni nesil akide şekerini dedesi, ninesi, annesi, babasıyla öğreniyor"
(İstanbul/Hanife Sevinç)
3- Türkiye'nin dijitalleşen hastaneleri Avrupa birincisi oldu
- Sağlık Bakanlığına bağlı 163 hastane, elektronik tıbbı kayıt modeli, "HIMMS EMRAM 6" seviyesini yakalayarak, "HIMMS Avrupa 18"organizasyonunda Avrupa birincisi oldu
- Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci:
- "Her ülke bir hastaneyle gelirken Türkiye olarak biz dijitalleşme seviyesini 6'ya çıkaran 163 hastane ile ödül aldık"
(Duygu Yener/Ankara)
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