GÜNDEM / 11 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi ile TOBB Konferans Salonu'nda TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katılacak.
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde yer alacak.
(Ankara/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuella Anayasa Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez'i kabul edecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Gençlik Buluşması'na, AK Parti İl Başkanlığı bünyesindeki Bursa dernekler toplantısına ve MY Kolejinin açılış törenine iştirak edecek.
- Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.
(Bursa/15.00-18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı"nda konuşacak.
(İstanbul/09.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" ile Gölbaşı Polis Akademisindeki "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.30/Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kültür Çalıştayı'na, Zeytinburnu yeni müftülük binasının açılışına, Kubbeli Cami, Konyalı Cami ve Yedikule Göğüs Hastanesi Camisinin temel atma törenleri ile "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması"na katılacak.
(İstanbul/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimlerine iştirak edecek.
(Osmaniye/09.30-12.00/Adana/14.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Hilton Garden Inn'de "Ebe ve Hemşireler Günü" etkinliğine katılacak.
(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon Zorlu Grand Otel'de sivil toplum örgütleri, meslek odası ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Rize'de miting yapacak, Antalya'da "Halk Arenası" programına katılacak.
(Trabzon/09.00/Rize/14.00/Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bursa/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "TMO'nun 80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri"ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda konuşacak.
(İstanbul/ 11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, York Dükü Prens Andrew ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı "Tatlıdil Forumu"nun açılış resepsiyonuna katılacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye" konulu konferans verecek.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenecek "Fahri Doktora Takdim Töreni"ne katılacak, rektörlük, valilik ve belediyeye ziyarette bulunacak.
(Sivas/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek.
(İstanbul/13.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Akıncı Üssü davasında 473 sanığın yargılanmasına Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanması, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.
(Ankara/09.30)
- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'daki eylemler ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsü sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 32 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Gaziantep/10.30)
SPOR
1- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep-Boluspor karşılaşacak.
(Erzurum/19.00/Gaziantep/21.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası, Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Çukurova Basketbol ile Yakın Doğu Üniversitesi, Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
6- TFF 3. Lig play-off yarı final ilk maçlarında 1. Grup'ta Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare, Bayrampaşa-Kemerspor 2003, 2. Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor, Tire 1922-Diyarbekirspor, 3. Grup'ta da Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Düzce/İstanbul/Erzincan/16.00/İzmir/19.00/Elazığ/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu
- Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk teslimatı 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor
- Pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor
- F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmaları devam ediyor
(Sarp Özer-Ahmet Sertan Usul/Ankara)
2- Atatürk Havalimanı 4 ayda yolcu rekoru kırdı
- Bu yılın ilk dört ayında 21 milyon 517 bin 422 yolcunun ağırlandığı Atatürk Havalimanı'nda, yılın aynı dönemleri bazında en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı
- 2018'in Ocak-Nisan döneminde Türkiye'deki tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 60 milyon 57 bin 223 oldu
- Söz konusu dönem için en yüksek yolcu sayısı bu yıl yakalandı
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
3- Uyumamak için aldığı ilaç karaciğerinden etti
- Üniversite öğrencisi Osman Bakar'ın ders çalışırken uyanık kalabilmek için aldığı ilaç karaciğerinin iflas etmesine neden oldu
- Türkiye genelinde acil organ nakli çağrısı yapılan üniversiteli genci, annesinin karaciğeri hayata bağladı
- Felsefe bölümü öğrencisi Osman Bakar:
- "Vizeler için 12 kitap okumam gerekiyordu. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Çok kısa bir sürem vardı. O kısa aralıkta kitapları okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum, o da başıma iş açtı"
- "Doktor kontrolünde olmadan bir ilaç almak doğru değil. Bunu yaşamaktansa sınavda düşük puan almak daha mantıklı"
- SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Birol Bostancı:
- "Tüm gençlere mesajımız, kulaktan duyma yöntemlerle bilmediğiniz ilaçları almayın. Zamanında derslerinize çalışırsanız sınavlarını da rahatlıkla geçebilirsiniz. Uyarıcı ilaçlar almamalarını hekimler olarak öneriyoruz"
(Duygu Yener/Ankara)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!
İkinci kez birlikte olmak istediği kadını öldürdü
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum