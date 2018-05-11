GÜNDEM / 11 Mayıs 2018

2- Atatürk Havalimanı 4 ayda yolcu rekoru kırdı - Bu yılın ilk dört ayında 21 milyon 517 bin 422 yolcunun ağırlandığı Atatürk Havalimanı'nda, yılın aynı dönemleri bazında en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı - 2018'in Ocak-Nisan döneminde Türkiye'deki tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 60 milyon 57 bin 223 oldu - Söz konusu dönem için en yüksek yolcu sayısı bu yıl yakalandı

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

3- Uyumamak için aldığı ilaç karaciğerinden etti

- Üniversite öğrencisi Osman Bakar'ın ders çalışırken uyanık kalabilmek için aldığı ilaç karaciğerinin iflas etmesine neden oldu

- Türkiye genelinde acil organ nakli çağrısı yapılan üniversiteli genci, annesinin karaciğeri hayata bağladı

- Felsefe bölümü öğrencisi Osman Bakar:

- "Vizeler için 12 kitap okumam gerekiyordu. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Çok kısa bir sürem vardı. O kısa aralıkta kitapları okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum, o da başıma iş açtı"

- "Doktor kontrolünde olmadan bir ilaç almak doğru değil. Bunu yaşamaktansa sınavda düşük puan almak daha mantıklı"

- SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Birol Bostancı:

- "Tüm gençlere mesajımız, kulaktan duyma yöntemlerle bilmediğiniz ilaçları almayın. Zamanında derslerinize çalışırsanız sınavlarını da rahatlıkla geçebilirsiniz. Uyarıcı ilaçlar almamalarını hekimler olarak öneriyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

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