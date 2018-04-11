GÜNDEM / 11 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"na katılacak. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky'yi kabul edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" ile WOW Hotel Kongre Merkezi'nde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katılacak. (Kocaeli/11.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. (Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin düzenlediği "Türkiye'de Hukuk ve Yargı Reformları" konulu konferansa iştirak edecek. (Kopenhag) 4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş’ın Emirdağ İlçesi Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. (Afyonkarahisar/13.05) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 5. kuruluş yıl dönümü toplantısına iştirak edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Nuri Üysen Ortaokulu ile Naim Atakaş Anadolu Lisesinin açılışlarını yapacak, ziyaretlerde bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek. (Hatay/10.30-14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- TBMM'den - Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı) - KİT Komisyonunda, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları görüşülecek. (TBMM/11.00/12.30) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" paneli ile "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi'ne katılacak. (Bursa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurulu toplantısına iştirak ediyor. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı" toplantısının açılış töreniyle "10. Yerel Zincirler Buluşuyor 2018" konferansı ve fuarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kurtuluş Müzesi, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. - Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa İnşaat Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ve fuar alanı açılışına katılacak. (Şanlıurfa/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 7- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" panelinin açılışına katılacak, ESAM'da "Dış Politikada Güncel Gelişmeler" başlıklı konuşma yapacak. (Ankara/11.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Doğu Guta/Washington/ Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.00) - İzmir'de, "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek. (Malatya/09.30) -FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Reyer takımını konuk edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 2- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. (Bursa/18.00) (Fotoğraflı) 3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) 4- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih-Sevilla ve Real Madrid-Juventus maçları yapılacak. (Münih/Madrid/21.45) 5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Polatlı Belediyespor-Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Ağbal'dan internetten kazanç sağlayanlara uyarı

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek"

- "Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen mükellef yapacağız"

- "Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek"

(Deniz Çiçek/Ankara) 2- Afrin için gümrük kapısı mayısta açılacak

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Afrin'e daha hızlı bir şekilde insani yardımlar ve alt yapı ihtiyaçları karşılansın diye o kapıya ihtiyaç duyuldu. Oradaki ticaretin gelişmesi noktasında da önemli işlev görecek"

- "Gümrük kapısını mayıs ayının ortalarına doğru açmayı planlıyoruz" (Hatice Özdemir Tosun/TBMM) 3- Suriyeli 162 bin sığınmacı terörden arındırılan bölgelere döndü